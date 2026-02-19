「ポケモン」×ユーハイムのスプリングコレクションが登場ピカチュウ、プリンのクッキー缶などかわいいパッケージのお菓子が登場
【ユーハイム：「ポケモン」2026スプリングコレクション】 2月下旬 出荷予定 価格：648円～
ユーハイムは、「ポケットモンスター」（ポケモン）から着想したスプリングコレクションの予約受付を実施している。出荷は2月下旬予定で、価格は「ミニチョコバウム（ホワイト）」が648円など。
ユーハイムより、世代を超えて愛され続ける「ポケモン」から着想したというスプリングコレクションが登場。ピカチュウ、プリンがデザインされたクッキー缶など、かわいいパッケージに入ったお菓子がラインナップされる。
心踊るお菓子とピンク色のポケモンを重ねた、贈る人も、もらう人もうれしい春にぴったりなコレクションとなっている。
なお、商品は表と裏でちがうアートが楽しめるピカチュウデザインのショッピングバッグで提供。オンラインショップでは購入数に応じて付いてくる。
□ユーハイム：「ポケモン」2026スプリングコレクションのページ
ミニバウムクーヘン(8個入) 1,944円
ビスケットアソート 2,160円
ミニチョコバウム(ホワイト) (3個入) 648円
バウムクーヘン 1,620円
クッキー(8個入) 756円
クッキー（16個入） 1,944円
スティックバウム (4個入) 972円/(6個入) 1,512円
ピカチュウデザインのショッパー付き
ユーハイムのスプリングコレクションが登場！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) February 19, 2026
春を彩るポケモンたちがパッケージになっているよ。
公式サイトで予約受付中だから、ぜひチェックしてね。https://t.co/qHxt9ogDPh #ポケモン #ユーハイム pic.twitter.com/pZIDshgSAn
(C)Pokémon. (C)Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.