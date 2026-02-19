【ユーハイム：「ポケモン」2026スプリングコレクション】 2月下旬 出荷予定 価格：648円～

ユーハイムは、「ポケットモンスター」（ポケモン）から着想したスプリングコレクションの予約受付を実施している。出荷は2月下旬予定で、価格は「ミニチョコバウム（ホワイト）」が648円など。

ユーハイムより、世代を超えて愛され続ける「ポケモン」から着想したというスプリングコレクションが登場。ピカチュウ、プリンがデザインされたクッキー缶など、かわいいパッケージに入ったお菓子がラインナップされる。

心踊るお菓子とピンク色のポケモンを重ねた、贈る人も、もらう人もうれしい春にぴったりなコレクションとなっている。

なお、商品は表と裏でちがうアートが楽しめるピカチュウデザインのショッピングバッグで提供。オンラインショップでは購入数に応じて付いてくる。

□ユーハイム：「ポケモン」2026スプリングコレクションのページ

ミニバウムクーヘン(8個入) 1,944円

ビスケットアソート 2,160円

ミニチョコバウム(ホワイト) (3個入) 648円

バウムクーヘン 1,620円

クッキー(8個入) 756円

クッキー（16個入） 1,944円

スティックバウム (4個入) 972円/(6個入) 1,512円

ピカチュウデザインのショッパー付き

(C)Pokémon. (C)Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.