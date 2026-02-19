1.力強くぶんぶん振る しっぽをぶんぶん力強く振っている猫は、今まさにイライラした不快な気持ちになっているところです。原因はさまざまですが、体を触られすぎた時や同居猫にいたずらされたようなときに見られます。 猫の気持ちとしては、反撃しようか迷っている、あるいは何もしないけれど「もうやめて」という拒絶のサインです。もし、猫を撫でているときにしっぽをぶんぶん振り始めたら、すぐに触るのをやめてちょ