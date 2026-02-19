【メルボルン＝水野哲也】セブン―イレブン豪州のフィオナ・ヘイズＣＥＯは１７日、２０３０年までに豪州の店舗数を１０００以上にする計画を明らかにした。総菜やパンといった日本のコンビニエンスストアが強みとする「食」に焦点を当て、市場の拡大を図る。報道陣向けの説明会で明らかにした。現在はメルボルンを始め、東部を中心に７６３の店舗がある。２０２５年は過去最高のペースとなる３０店舗が開業した。ヘイズ氏は「