セブン-イレブン公式X（旧Twitter）は6月4日に投稿を更新。揚げ物スーパーセールが想定を上回る売れ行きとなり、売り切れ店舗が出ていることを報告しました。【投稿】揚げ物半額セール売り切れ続出16〜20時の4時間限定セールに客殺到同アカウントは「お客様から大変ご好評をいただき、想定を上回る売れ行きとなっております。店舗により売り切れている場合がございます。ご迷惑をお掛け申し訳ございません」と投稿。6月3〜6日まで