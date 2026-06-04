セブン-イレブン高松屋島駅東店に設置された回収ボックス高松市高松町 家庭で使い切れずに余った食品を子ども食堂などに渡す「フードドライブ」が高松市のコンビニエンスストアで5日に始まります。 コンビニ大手のセブン-イレブンが高松市にある7店舗に「フードドライブ」用の回収ボックスを設置し、5日から運用します。 未開封のコメやレトルト食品などを受け付け、子ども食堂などが回収して支援が