【モデルプレス＝2026/02/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のInstagramが2月16日、更新された。レイ（REI）とグローバルガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）とのダンスチャレンジ動画を公開した。【写真】IVEレイ、“同い年の日本人メンバー”と豪華コラボ◆レイ＆カズハ、ダンスチャレンジ動画公開同アカウントはIVEの新曲「BANG BANG」に合わせてレイとカズハが踊る動画を公開。ダンスの最