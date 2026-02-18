山形県議会2月定例会が18日開会し、一般会計の総額が7000億円を超える新年度（2026年度）当初予算案などが上程されました。18日開会した県議会2月定例会には、合わせて65件の議案が上程されました。このうち、新年度（2026年度）の当初予算案は一般会計の総額が7002億8400万円で、25年ぶりに7000億円を超えています。新たな施設整備や県内経済の成長に向けた取り組み、物価高騰への対応などが盛り込まれています。吉村知事「多様な