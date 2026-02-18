2026年のU17アジアカップ(5月)、U-17ワールドカップを目指すU-17日本代表が、17日から今年初となる合宿を広島県内で行っている。20日から23日に「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に出場し、U-17タジキスタン代表、広島県高校選抜、広島ユースと対戦。「まずはワールドカップの切符を取らなければならない。もちろん、アジアで結果出さなきゃいけない。優勝含めてっていうための1個目の準備」(小野信