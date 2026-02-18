漫画家の倉田真由美氏が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。中道改革連合の小川淳也新代表をめぐるネットミーム「オガジュン構文」を再び絶賛した。小川氏は13日の代表選で対立候補の階猛氏（59）に5票差で競り勝ち、新代表に就任。小川氏の新代表就任会見での話しぶりがネット上で話題となっている。小川氏の会見は自らトイレ休憩を提案する異例の1時間超の長丁場だった。X（旧ツイッター）では「前振りが長い」「結論を先