「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が4日夕、Xを更新。高市早苗首相陣営が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする疑惑を伝えた「週刊文春」報道をめぐり、同日の衆院予算委員会で首相を厳しく追及した野党議員を実名称賛した。4日の同委員会で高市首相は、この件をめぐる文春の新たな報道内容などについての質問を受けたが、質問者の事前通告内容を見たの