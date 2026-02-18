中日は18日、本拠地開幕戦となる3月31日の巨人戦で、プロ車いすテニスプレーヤーで愛知県出身の小田凱人さんが始球式を務めると発表した。小田さんは10歳から車いすテニスを始め、18歳以下世界No.1決定戦「世界Jr.マスターズ」単複優勝、世界Jr.ランキング1位を最年少で達成。2021年には世界国別選手権BNP PARIBAS WORLD TEAM CUPジュニアカテゴリで日本を初優勝に導く。2022年11月には、車いすテニスの年間チャンピオン決定戦