ÃæÆü¡¢¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¤µ¤ó¤¬3·î31Æü¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤Î»Ïµå¼°
¡¡ÃæÆü¤Ï18Æü¡¢ËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë3·î31Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¡¢¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¤«¤é¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤ò»Ï¤á¡¢18ºÐ°Ê²¼À¤³¦No.1·èÄêÀï¡ÖÀ¤³¦Jr.¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×Ã±Ê£Í¥¾¡¡¢À¤³¦Jr.¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òºÇÇ¯¾¯¤ÇÃ£À®¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¹ñÊÌÁª¼ê¸¢BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÆüËÜ¤ò½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÇ¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¡ÖNEC WHEELCHAIR SINGLES MASTERS¡×¤ÇÂç²ñ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯½Ð¾ì¡õÍ¥¾¡¡£
¡¡2023Ç¯¤Ï¡¢Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¡Ê17ºÐ1¤«·î2Æü¡Ë¡õºÇÇ¯¾¯À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ê17ºÐ1¤«·î4Æü¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤âÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÏÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¡¢ÃË»ÒÁª¼ê»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î10Âå¤Ç¤ÎÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£