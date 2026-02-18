ダイヤモンド・オンラインで本連載が始まって2年弱、初めて（！）日産のクルマを紹介します。今回お送りするのは、軽スーパーハイトワゴン「ルークス」の最新モデルの試乗記です。ルークスは、先週まで3回にわたって紹介してきた、三菱自動車「デリカミニ」の兄弟車。ベースの部分を日産と三菱が共同開発し、残りはそれぞれで味付けをした……というクルマなのです。「ベースが同じなら似たような乗り心地なのでは」と私（担当編集