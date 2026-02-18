恋か、信仰か…？ 恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を〈信者ビジネス〉に陥れていく 前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンス ＼放送後、TVerにて見逃し配信＆U-NEXTにて見放題独占配信／ テレ東では 4月2日(木)から、「るなしい」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送することが決定しました。原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名