4/2(木)深夜24時30分～放送スタート！「るなしい」連続ドラマ初主演の原菜乃華が“神の子”として信者ビジネスを統べる──カルト的人気の衝撃作を実写ドラマ化！
テレ東では 4月2日(木)から、「るなしい」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送することが決定しました。
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。「アメトーーク!」 (テレビ朝日)の「漫画大好き芸人」や「川島･山内のマンガ沼」(読売テレビ)など多数メディアで紹介され、大のマンガ好きで知られる麒麟・川島明やOKAMOTO'Sのオカモトショウ(Vo)が絶賛するなど、著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画をこの度実写ドラマ化いたします！
“神の子”に、恋は許されない──
「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行なっていた。その背景ゆえ、学校では「宗教の人」と呼ばれ孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない──。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意する。
そんな本作の主人公・郷田るな役に、連続テレビ小説「あんぱん」(NHK)や映画「見える子ちゃん」、「【推しの子】」シリーズなど数多くの話題作に出演し、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した今大注目の若手実力派俳優・原菜乃華が決定！連続ドラマの主演を務めるのは、今回が初となります。
また本作の脚本・監督には、見逃し配信の総再生数がテレ東史上最高を記録し話題となった、“不倫ホラー”「夫の家庭を壊すまで」の監督を担当した上田迅が決定しております。
■原菜乃華 ／ 郷田るな役
「火神の子」として育てられた女子高校生。祖母と営む火神の医学鍼灸院で、自身の血を用いたモグサを販売する、いわゆる「信者ビジネス」の要。恋愛を禁じられた身でありながら、ある日クラスでいじめられていたところを助けてくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしてしまう。しかし、あえなく失恋。復讐心からケンショーを信者ビジネスに取り込もうとする。
【コメント】
Q： 本作への出演が決まったときの気持ちをお聞かせください。
原作を読んだとき、自分が演じるということを意識せず、ひとりの読者として物語に没入してしまいました。ページをめくる手が止まらず、こんなにも惹かれる作品に携われることに、今はとてもわくわくしています。撮影が待ち遠しいです。
Q： 台本を読んで感じたこと、またご自身が演じる役柄についての印象や意気込みをお聞かせください。
物語全体に漂う独特の空気感と不気味さに強く惹かれました。登場人物それぞれに狂気を感じながらも、どこか身近に思える心理描写が印象的で、人間の「気持ち悪さ」を繊細に描いた作品だと感じています。これまで演じたことのない役でもあり、人々を惹きつける彼女の不思議な魅力や狂気、葛藤をどう表現すればいいのか、プレッシャーも感じています。
怪しいと分かっているのに惹かれてしまい、目が離せない。
気づけば自分も、るなのビジネスに取り込まれているかのような感覚に陥る作品です。今までに観たことのない、刺激的な物語になっていると思います。
ぜひ楽しみにしていていただけたら嬉しいです。
≪原作者コメント≫
■原作者 意志強ナツ子
『るなしい』のドラマ化のお話をいただいたときは、以前から映像化への憧れはあったものの、「私の作品が本当に実写になるのだろうか」と、にわかには信じられないほど驚き、そして大変嬉しく思いました。
主演の原菜乃華さんは、まさに今をときめく俳優さんであり、主人公のるなを演じていただけるなんてこれ以上ないほど贅沢なことだと感じています。るなが持つ独特の「無垢さ」と、人を惹きつける「カリスマ性」。その二面性を同時に表現できるのは、もはや原さんしか考えられないと確信しています。
≪スタッフコメント≫
■脚本・監督 上田迅
神の子としての宿命や責任、そして「恋をしてはいけない」という掟。その狭間で葛藤しながらも、神の子であることでしか自らのアイデンティティーを証明できない彼女の危うさ。本作は、単なる信者ビジネスや恋愛の枠には収まりません。揺れ動く感情の中で、信じるものや欲するもののために必死に生きる人々を描いた、濃密なヒューマンドラマです。愚かで美しい「るな」の生き様、そして彼女を取り巻く人々の人生を、誰一人置き去りにすることなく描き切りたいと思います。断言します。めちゃくちゃ面白いドラマになります。皆さま、どうぞご入信ください。
■プロデューサー 吉川肇(テレビ東京ドラマビジネス部)
脳の中で永らく刺激されてこなかった部分を優しく触れられるような快感-
「るなしい」からしか得られないような根源的な強さがあります。
主演の原菜乃華さん、上田迅監督と共に、ドラマの中で表現の限りを尽くしていきながら、意志強ナツ子先生が描く「不器用に生きざるを得ない人たちの美しさ」を一人でも多くの方に届けたいと思っておりますので、宗教純愛サスペンスをお楽しみください。
≪番組概要≫
【タイトル】 「るなしい」
【放送日時・放送局】
2026年4月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分～25時00分
ＢＳテレ東
2026年4月5日スタート 毎週日曜 深夜24時00分～24時30分
【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer：https://tver.jp/series/sr4uh6omhf
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/lunacy/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
【原作】 意志強ナツ子『るなしい』（講談社「小説現代」所載）
【主演】 原菜乃華
【脚本】 上田迅 加藤綾子 前田知礼
【監督】 上田迅 青木克齊 佐藤みずき 吉川肇(テレビ東京)
【チーフプロデューサー】 祖父江里奈(テレビ東京)
【プロデューサー】 吉川肇(テレビ東京) 深津智男(角川大映) 平塚美佳子(角川大映)
【制作】 テレビ東京 / 角川大映
【製作著作】 「るなしい」製作委員会
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/lunacy/
【公式X】 @lunacy_TX https://x.com/lunacy_TX
【公式Instagram】 @lunacy_TX https://www.instagram.com/lunacy_TX/
【公式TikTok】 @lunacy_TX https://www.tiktok.com/@lunacy_TX