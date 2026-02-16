ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、73.11点で5位発進となった。首位のミネルバファビエンヌ・ハゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）とは6.90点差。現役時代は五輪でメダルを獲得し、「りくりゅう」を指導してきたメーガン・デュハメルさんは、逆転金メダルへの太鼓判を押した。