開幕の山形戦（１−２）は３−４−２−１の右ウイングバックで先発し、途中から左に回り、72分までプレーした。２節・仙台戦（０−１）はベンチ入りも出番はなし。翌日の藤枝とのトレーニングマッチはピッチに立ち、随所にキレのあるプレーを見せた。横浜FCで２年目を迎える窪田稜だ。25歳のアタッカーは「ボールが入った時に、もう少し違いを出したかった」と藤枝戦を振り返る。先日まで少し体調を崩していたようだが、「だい