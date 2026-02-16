サイドで１人剥がせば「だいぶ変わる」。新スタイル構築中の横浜FCで、25歳アタッカーに求められるタスク。どれだけ“違い”を作れるか
開幕の山形戦（１−２）は３−４−２−１の右ウイングバックで先発し、途中から左に回り、72分までプレーした。２節・仙台戦（０−１）はベンチ入りも出番はなし。翌日の藤枝とのトレーニングマッチはピッチに立ち、随所にキレのあるプレーを見せた。
横浜FCで２年目を迎える窪田稜だ。25歳のアタッカーは「ボールが入った時に、もう少し違いを出したかった」と藤枝戦を振り返る。先日まで少し体調を崩していたようだが、「だいぶ身体は軽かったし、コンディションは戻ってきた」という。
今季から須藤大輔監督が指揮を執る横浜FCは、これまで以上に攻撃を重視したサッカーに取り組んでいる。たとえば３バックの一角が高い位置を取り、前に人数をかけて攻め込もうとする。その点では、サイドで起点を作りながら、味方とのコンビネーションや独力で局面を前に進めるタスクを担うウイングバックは、重要なポジションになる。
裏への飛び出しや果敢な仕掛けに定評のある窪田は、左右のウイングバックで計算できるだけに、戦術上でも貴重な戦力となる。
「ウイングバックが１人剥がせるとかで、だいぶ変わるかな」と本人はイメージする。「手詰まり感があったなかで、剥がせる選手がいないと、膠着したまま試合が終わってしまうのかなとも思う」。
攻めあぐねたり、閉塞感が漂った時に、どれだけ効果的なアレンジを加えられるか。「そこでウイングバックが仕掛けて、クロスだったり、フィニッシュだったりという形を持てれば、だいぶ変わる」と窪田は強調する。
実際、藤枝戦では逆サイドからのボールに飛び込んでシュートを試みる場面もあった。こうしたチャンスにどれだけ絡み、自らも創出し、目に見える結果につなげるか。新たなスタイルを構築中の横浜FCで、勢いをもたらすような活躍を期待したい。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
