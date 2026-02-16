¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë ¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ(@shofukuteitsurube)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹ÆÍî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤é¤È²¹Àô¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ54Ç¯Í­ÇÏ²¹Àô¤Ë½¸·ë¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ÏÃ¤ò¤·¤Æ¾Ð¾Ð³Ú¤·¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µìÍ§¤¿¤Á¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤ÎÍ­ÇÏ²¹Àô¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤ò¤Ï¤¸¤á