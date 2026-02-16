¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤¼¤«¥Ï¥ê¥»¥ó ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÁê¼¡¤°
Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤é¤È²¹Àô¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ54Ç¯ÍÇÏ²¹Àô¤Ë½¸·ë¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ÏÃ¤ò¤·¤Æ¾Ð¾Ð³Ú¤·¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µìÍ§¤¿¤Á¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤ÎÍÇÏ²¹Àô¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¤é¤¬Íá°á»Ñ¤Ç¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ï¥ê¥»¥ó¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ìËç¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¤¢»Õ¾¢¡¢Í§¤ÏÊõ¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í‼︎¡×¡Ö¤ï¤¡ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¥Ï¥ê¥»¥ó¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Â´¶È¤«¤é54Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤âÂ³¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í§¾ð¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£