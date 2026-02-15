発言するカラス外交安全保障上級代表＝15日、ミュンヘン（ロイター＝共同）【ミュンヘン共同】欧州連合（EU）の外相に当たるカラス外交安全保障上級代表は15日、ウクライナが目指すEU加盟を巡り「具体的な日付を提示する準備は整っていない」として早期実現は困難との見方を示した。ドイツでのミュンヘン安全保障会議で述べた。米国とウクライナが策定しているロシアとの和平案には、2027年1月1日までのEU加盟が盛り込まれてい