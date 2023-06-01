現地５月30日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝で、アーセナルパリ・サンジェルマンが、ハンガリーの首都ブダペストで対戦している。ビッグマッチの開始６分、いきなりスコアが動く。裏に抜け出したハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、悲願の初優勝を目指すアーセナルが幸先良く先制した。26歳のドイツ代表FWは、CL制覇を達成したチェルシー時代の2020-21シーズンに続き、またも決勝で得点し