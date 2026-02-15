タレントの渡辺正行（70）が、剣道7段に昇段したことがわかった。15日に渡辺が出演するYouTubeチャンネル「剣道まっしぐら！」の公式X（旧ツイッター）で報告された。 【写真】剣道着でサムアップ！御年70歳には見えないオーラ 「リーダー渡辺正行 2026年2月14日に行われた七段審査会にて…なんと七段に昇段することができました」と発表。「おめでとうございます 次のロケはお祝いです」と