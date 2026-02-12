ジェダイにも、彩りを。ドラマ「スター・ウォーズ：アコライト」（2024）のジェダイたちのコスチュームがこれまでより黄色かったのは、ルーカスフィルム当時社長キャスリーン・ケネディのビジュアル的な狙いがあったそうだ。 同シリーズは『エピソード1／ファントム・メナス』から100年前、ジェダイの黄金期を描いたドラマシリーズ。“黄金期”……というだけあって、ジェダイの