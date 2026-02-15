BE:FIRSTが9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」を2026年5月6日(水)にリリースすることを発表した。今作はデビュー5周年イヤーに突入したBE:FIRSTがアニバーサリーの幕開けを飾る形で送り出す作品。2021年11月のデビュー以来走り続けてきた彼らが、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIP HOPナンバーだ。制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネー