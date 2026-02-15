新車143万円！ スズキ新「ワゴンR」はド迫力「超スポーティ」デザイン採用！スズキは、軽自動車「ワゴンR」の一部改良モデルを2025年12月15日に発売しました。同車の一部変更・改良が実施されたのは、2023年以来のこと。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「新ワゴンR」です！（37枚）今回の一部改良ではデザイン変更のほか、安全機能の強化などが行われました。ワゴンRは初代モデルが1993年に登場し、33年にわたって販