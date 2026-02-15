ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２５）が本拠地レート・フィールドのクラブハウス内のトイレがリニューアルしたことに大喜びしている。村上はフロントに日本のような温水洗浄（ビデ）の装備を要求。新加入の強打者のために球団はすぐに工事に取り掛かり、めでたく改修を終えた。村上は球団のすばやい対応に感謝すると同時に「ビデは環境にも優しいんです。みんなトイレットペーパーを使い過ぎている」と力説したという。米