大手生活雑貨チェーン・ロフトや衣料品チェーン・しまむらなどが相次いで販売中止を発表するなど、シールブームの過熱による弊害が出ている。11日には、沖縄で転売目的でシールを万引きしたとして逮捕者が出る事態にも発展した。買い占めや転売、店頭での混乱が相次ぎ、店員の疲弊も深刻化している。さらに、「家族がシールにハマりすぎて困っている」「知人から遠征費を貸してほしいと頼まれ