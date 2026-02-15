FAカップ4回戦が14日に行われ、リヴァプールとブライトンが対戦した。リヴァプールは現在、プレミアリーグで6位に位置。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権確保へ、弾みをつけることはできるか。対するブライトンはここ5戦で2分け3敗と失速傾向にあり、ここで嫌なムードを払拭したいところだった。なお、ブライトンの三笘薫はベンチから出番を待つこととなった。試合は、立ち上がりこそブライトンがボールをコントロー