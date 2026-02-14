歌い手・Ado（23）が、18日配信の新曲「ビバリウム」のジャケット写真を公開した。自身初となる“実写ジャケット写真”で、クローゼットにいるAdoの後ろ姿が映し出されている。【写真】こんな姿だったんだ！実写ジャケット写真を公開したAdo自ら作詞・作曲を手掛ける新曲「ビバリウム」は、26日に発売する自伝的ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』を元に作られた楽曲。Adoのライブでバンドマスターを務める高慶“CO-K