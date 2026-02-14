現在放送中のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系）。ファッション誌の世界を舞台にしたオリジナルドラマで、モデル役として出演し、注目を集めているのが、谷まりあだ。「谷さんは、メインキャストの一人として出演中で、人気モデル役といったキャラクターを演じています。実生活でのモデル経験もこのドラマでいかされているようで、視聴者からも『谷まりあちゃんの存在感がすごい』などと話題になっている