ピノコは実在した…？「漫画の神様」手塚治虫の代表作のひとつとして知られる医療漫画『ブラック・ジャック』。無免許ながら天才的な技術を持つ外科医「ブラック・ジャック」が活躍する作品で、実際に医師免許を持つ手塚治虫が描く医師の葛藤や悩み、医療描写には定評がある。いまなお新たな読者を獲得している不朽の名作だ。今回はこの『ブラック・ジャック』に登場した、病気や病院に関わる事件を紹介したい。本作には、ブラック