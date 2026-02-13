小池岳太選手「今回集大成の機会として、またイタリアの地で大会に参加できることをうれしく思っています。」岡谷市役所を訪れたのはパラアルペンスキーに出場する岡谷市出身の小池岳太選手です。2006年のイタリア・トリノ大会から6大会連続でパラリンピック出場となります。小池選手は前回の北京大会、「大回転」の立って滑るクラスで「14位」の成績を残しました。小池岳太選手「最後まで諦めない姿、全力で取り組んでくる