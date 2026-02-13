「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。2月12日（木）の放送は「AVの裏側大暴露SP」をお届け！【動画】童顔AV男優が明かす“史上最高のセクシー女優”＆“意外なMAX月収” VRAV監督＆SOD女性社員が語る撮影の裏側・AVの未来結城結弦は童顔の童貞役として売れっ子のAV男優で、出演作品は3600本以上！多い時は月に25の現場をこなしているが、MAX月収は100万円以上だという。元々結城はアルバイト感