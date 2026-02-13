12日、米ロサンゼルスのアカデミー映画博物館で報道公開された「崖の上のポニョ」の展示会（共同）【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスのアカデミー映画博物館で12日、スタジオジブリのアニメ映画「崖の上のポニョ」（2008年）をテーマにした展示会が、14日の一般公開に先立ち報道公開された。宮崎駿監督の絵コンテなど、ジブリが寄贈した120点以上が展示された。同館が宮崎氏関連の展示会を開くのは、21年の開館時の回顧展以来2