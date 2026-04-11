北米と日本で大ヒットを記録した「もののけ姫」の4Kデジタルリマスター版が、自宅でも楽しめる4K UHDとブルーレイのセットとなって、6月24日に発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】宮崎駿監督作品「もののけ姫」は、人間ともののけの戦いの中で出会った青年アシタカと少女サンをめぐる物語。1997年に製作された本作は、2025年3月に4Kデジタルリマスター版が北米で公開されました。同年10月には日本