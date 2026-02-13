国際弁護士の清原博氏が13日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、この日代表選を行った中道改革連合の今後に提言を行った。8日投開票の衆院選を前に、立憲民主党と公明党の合流により結成された中道は、公示前の167議席から大きく減らした49議席と歴史的惨敗。開票翌日に野田佳彦、斉藤鉄夫・両共同代表が辞任した。この日の代表選では、元幹事長の小川淳也氏が27票を獲得