三洋堂ホールディングス [東証Ｓ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の1億2300万円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の6000万円→1億7000万円(前期は1億6800万円)に2.8倍上方修正し、一転して1.2％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億