俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜深1：00〜深1：30※11日放送は深1：10〜）の第6話が11日深夜に放送され、猪塚健太の役柄にSNS上で怒りに似た声が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「クズだな〜〜」“妻”宮本茉由と向かい合う猪塚健太主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾