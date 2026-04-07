動画配信サービス「Netflix」で展開されている実写版『ONE PIECE』のシーズン3が、2027年に世界独占配信されることが発表された。タイトルは『ONE PIECE: The Battle of Alabasta』。砂漠の王国アラバスタを舞台に、新たな“冒険”の幕が上がる。【動画】Netflix実写『ONE PIECE』シーズン3、告知映像尾田栄一郎が「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の同名漫画を原作とする本作は、モンキー・D・ルフィ率いる“麦わらの一