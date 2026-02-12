日本サッカー協会(JFA)は12日、3月にオーストラリアで行われるAFC 女子アジアカップに参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバー26人を発表した。上位6チーム入りで2027年ブラジル女子ワールドカップ出場が決まる。26人のメンバーのうちFW土方麻椰は、昨夏のE-1選手権で初招集も不参加となっていたため今回改めて初招集。また、昨年5月の代表デビューから5試合に出場していた昨季WEリーグMVPのDF山本柚月も抜擢された