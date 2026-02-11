ミシュラン一つ星レストラン「sio」のオーナーシェフである鳥羽周作さんが、自身のXで驚きのアレンジを紹介しました。その名も「とんでもなく簡単に最高の飲めるほどうまいペヤング」。用意するのは、カップ焼きそばのド定番「ペヤング」と「卵」のみ。調理後のペヤングを、ただ溶き卵につけて食べるだけという、いわゆる「すき焼きスタイル」です。あまりに手軽すぎますが、卵ひとつでそこまで劇的に変わるものなのでしょうか