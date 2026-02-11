かわいい謝罪に多くの人々がほっこりした。「大和証券Mリーグ2025-26」2月10日の第2試合、BEAST X・東城りお（連盟）が、なかなか見られない8本場という状況下で、微笑ましい点数申告ミスを披露し、試合会場と視聴者を和ませる一幕があった。【映像】多すぎる本場に東城、プチパニック場面は東3局8本場。3万7300点持ちのトップ目に立つ東城の配牌は、役牌の中が対子、ピンズで1面子、マンズも四・五万が2枚ずつというまずまず