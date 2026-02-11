かわいい謝罪に多くの人々がほっこりした。「大和証券Mリーグ2025-26」2月10日の第2試合、BEAST X・東城りお（連盟）が、なかなか見られない8本場という状況下で、微笑ましい点数申告ミスを披露し、試合会場と視聴者を和ませる一幕があった。

【映像】多すぎる本場に東城、プチパニック

場面は東3局8本場。3万7300点持ちのトップ目に立つ東城の配牌は、役牌の中が対子、ピンズで1面子、マンズも四・五万が2枚ずつというまずまずの形。まずは赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が2巡目に發をポンして前進するが、東城も負けじと中をポンして応戦する。

さらに東城は四万もポンして一気に手を進めると、4巡目に6筒を引き入れ、1・4・7筒の三面張でテンパイ。この時点で山には8枚残りという絶好の勝負手となった。しかし、5巡目に渡辺もドラの九万を暗刻にして満貫テンパイで追いつくという、非常に緊迫した展開を迎える。

直後、EARTH JETS・三浦智博（連盟）から7筒が放たれ、東城がロンアガリ。ここで東城は「1000は3700」と力強く申告した。しかし、本局は8本場。本来、1000点に300点×8の2400点を加えた3400点が正解だ。

一瞬の間が生まれたことで、東城自ら「9（本場）？」と聞くと、三浦が「8じゃない？」と指摘。すると渡辺も「8でした。ごめんなさい」とフォローし、東城も「あ、8でした。ごめんなさい」と照れ笑いを浮かべながら訂正した。緊迫した8本場でのやりとりとは思えない、選手たちの笑顔でのやりとりに、対局室の空気も一気に和らいだ。

この光景にファンからは「9本場と勘違いしたかｗ」「計算大変ｗ」「本数多すぎ問題」「可愛いから大丈夫」「かわいすぎる」と、ミスを責めるどころか、東城の愛らしさを絶賛する声が殺到。熾烈なMリーグの舞台で、ベテラン選手たちが見せた人間味溢れるシーンとなった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

