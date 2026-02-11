宿敵の豪華なマッチメークに韓国ファンが悲鳴を上げた大韓サッカー協会（KFA）は2月10日、3月の欧州遠征でコートジボワール代表およびオーストリア代表と対戦することを発表した。しかし、このマッチメークに対して現地ファンからは不満の声が噴出している。韓国メディア「OSEN」は「日本はイングランド、スコットランドとやるのに……韓国は弱い！」と、宿敵との対戦相手の格差を報じている。韓国代表は3月28日にロンドン近郊