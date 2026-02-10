東京・江戸川区の小中学校で先月、給食を食べた児童・生徒あわせて4人が、アレルギー症状で救急搬送されていたことが明らかになりました。江戸川区は10日、▼先月27日に区立中学校で給食を食べた生徒1人と、▼先月30日に2つの区立小学校で給食を食べた児童3人がアレルギー症状を発症し、救急搬送されていたことを明らかにしました。4人はいずれもくるみやカシューナッツのアレルギーを持っていて、蕁麻疹が出たり、嘔吐したりする