庄内地方に住む30代女性を脅迫するなどしたとして、酒田市内に住む26歳の男が脅迫と名誉棄損の疑いで逮捕されました。警察によりますと、被害に遭った女性は過去に、この男とのトラブルについて警察に相談していたということです。逮捕されたのは、自称酒田市田沢に住む無職の26歳の男です。警察によりますと男は1月31日、酒田警察署で、庄内地方に住む30代女性の名前などを告げ「もうとっくに限界は来ている。この状態が続くなら