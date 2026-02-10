女優の葉月里緒奈（50）が10日までに自身のインスタグラムを更新。第51回衆院選の結果について私見をつづった。衆院選、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは、戦後初めて。高市早苗首相（党総裁）人気の高さ、期待感が如実に表れる結果となった。一方で目も当てられない結果だったのが、立憲民主党と公明党の合流で1月