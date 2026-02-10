ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアで、5歳～18歳を対象に契約事務手数料を無料とする「【U18限定】事務手数料無料キャンペーン」を開始した。終了日は未定。 対象となるのは、新規契約や他社からの乗り換え（MNP）、番号移行で「シンプル3 S／M／L」に加入する5歳～18歳。通常3850円かかる契約事務手数料が全額免除される。 申し込みはワイモバイルオンラインストアでの手続きに限ら