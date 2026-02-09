¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶¥Ê¥ß2·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤8¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶¥Ê¥ß¡£¥Ð¥¹¥È90cm¤ÎH¥«¥Ã¥×¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È55.5cm¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤ÎÄ¶¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡ª¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¥°¥ó¥°¥ó¾å¾ºÃæ¤ÎÈà½÷¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¿·¶­ÃÏ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ª¾è¤ë¤Ê¤éº£¡ª¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¦¥¨¡¼¥Ö¤Ë¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£¸¶¥Ê¥ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£¡ö¡ö¡ö¡Ú¶»¡¦¥¯¥Ó¥ì¡¦¤ª¿¬¤Î?»°ÅáÎ®?